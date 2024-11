SÕJAPÄEVIK (990. päev) | Trumpi nõunik BBC-le: loeb rahu, mitte võit. Krimm on läinud

„Kui Zelenskõi ütleb, et rahu tuleb ainult siis, kui Ukraina saab Krimmi tagasi, näitab ta meile, et ta pole realistlik,“ ütles Lanza BBC-le. „Krimm on läinud.“ Lanza lisas, et Krimmi tagasisaamine ei ole USA eesmärk. „Realistlik rahuplaan ei ole võiduplaan. Peame rääkima ausalt.“