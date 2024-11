SÕJAPÄEVIK (991. päev) | Põhja-Korea sõdur ei oska lahingus venelasel ja ukrainlasel vahet teha

„Töötan laskeinstruktorina ja otsustasin natuke jagada oma mõtteid hiljuti saabunud Korea päritolu seltsimeeste kohta,“ vahendab blogija Telegrami kanalil tuttavat sõjaväelast. „Esiteks tahan kohe hajutada müüte nende väidetavate põgenemiste kohta. Kõik saabusid siia omal tahtel, kõik on motiveeritud. --- Kõik on pereinimesed, keegi ei kavatse oma lähedasi maha jätta ega hädasse saata. Seega „põgenemise“ jutt on täielik jama.“