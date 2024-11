KRANAAT | Lauri Läänemets asub pakkuma kompromisside saavutamise koolitust

false

Nädala anekdoot Sõbrad arutavad raha säästmise nippe. „Mina näiteks jalutasin takso võtmise asemel, paar eurot kohe säästetud.“ Sõber vastab: „Mina hoidsin 96 eurot kokku, kuna ma ei läinud Prismasse, sest mul oli ainult hambapastat vaja.“

Lauri Läänemets on kompromisside abil vabanenud. „Pärast arutelusid Kristen Michali ja Kristina Kallasega tundsin end kergemalt ja rõõmsamalt. Olin küll esmalt kindlal seisukohal, et põhiseadust ei tohi puutuda, aga nüüd jõudsime kompromissile, et nende ettepanek põhiseadust muuta läheb käiku!“ selgitas Läänemets naerusui.



Läänemets täpsustas, et tegu on kompromissiga, sest partnerid said midagi, mida nad tahtsid – põhiseaduse muutmine –, ja tema sai midagi, mida tema tahtis – koalitsioonis püsimine. „Kas te arvate, et kõigil meie ministritel oleks töö siis kohe varrukast võtta, kui me peaks opositsiooni langema? Mis saab Vladimir Svetist või Piret Hartmanist?“ põhjendas ta kompromissettepaneku vastu võtmist.

Inspireerununa sellest kompromissist asub Läänemets järgmiseks pakkuma kompromisslahendusteni jõudmise koolitust. „Esmalt koolitan ära kõik sotsiaaldemokraadid, siis ülejäänud parteid ja lõpuks võib koolitusele tulla igaüks.“

Läänemets lasi Kranaadil piiluda ka oma koolituse telgitagustesse. „Olen näiteks koostanud sellise harjutuse, kus leiame kompromissi näiteks mõne asja müümisel. Kui mina müün autot ja ütlen, et hind on 4500 eurot, sina tuled ja ütled, et ostaksid selle ära 2000 euroga, siis kompromiss oleks, et ma olen sinu hinnaga nõus,“ rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul saab ta esimeseks koolitatavaks Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, kellel on vaja leida kompromiss Pärtel-Peeter Pere ja Kristjan Järvani vahel, kes on juba kuid vaielnud rattateede üle. „Minu kompromiss oleks näiteks, et Kaarli puiesteel võiks keskelt puiestee maha võtta ja sinna rattatee panna, siis jääks autodele rajad alles, rattad saaksid sõita ja kõik võidaksid,“ selgitas Läänemets.