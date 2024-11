Samal ajal on Venemaa rahvaarv viimastel aastatel loomulikul teel kahanenud, nii et suured inimkaotused ei ole võimudele ükskõik. Selleks et Venemaa saaks etendada mitmepooluselises maailmas võimast jõudu, nagu taotleb Kreml, on tarvis märksa rohkem elanikke. Kui praegu ei sünni piisavalt poisslapsi, pole 20–30 aasta pärast enam kellegagi armeed mehitada.