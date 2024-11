SÕJAPÄEVIK (994. päev) | Keegi tahab läänele meelde tuletada, et Ukraina ei kavatse lõputult abisaadetiste eest kulpi lüüa

80AASTANE TEHNOLOOGIA: USA tuumapomm Fat Man sadas kaela Jaapani Nagasaki linnale. The Timesis viidatud raporti järgi suudaks Ukraina sellise arendada mõne kuuga.

Levinud arusaama järgi sõltub Ukraina oma vastupanus Venemaa okupatsioonile pea täielikult lääne abist. See on kindlasti suures osas tõsi – lääne relvadeta võiks sõda olla praeguseks hoopis teises seisus, kui on.