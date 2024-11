TULEB TUNNISTADA: Akadeemilisi artikleid, mis tooksid välja ESG ja tootlikkuse seoseid, väga palju ei ole. Millegipärast on teemat vähe uuritud. Karta on, et negatiivseid sõnumeid selles valdkonnas ei soovita avaldada.

FOTO: Shutterstock AI | Shutterstock