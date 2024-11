KRANAAT | Jaak Valge möllu näinud vares: mina olin puu otsas, kui pauk käis!

false

Must ajas tol esmaspäeval tavapäraseid varese asju. „Olin just leidnud ühe tühja saiakesekoti ja veibi, mõlemast sai veidi kosutust. Jumal tänatud, et keegi mulle õunu siia ei jäta kastide viisi. Paar aastat tagasi üks proua muudkui tõi parki õunu. Sügiseti on alati raske, mõnitama ka ei peaks,“ räägib vares oma keerulisest elust.

Vares Musta sõnul jääb ka lindude kinnisvara sügise jätkudes üha vähemaks. „Ja siis mingi võll puhub iga hommik kõik lehed suurde kuhja kokku. Eks ma ajan uuesti laiali, nii palju kui jõuab, aga elu on raske,“ rääkis Kraak.

Igav ja raske elu muutus murdosa sekundiga möödunud esmaspäeval. Üks hetk ilmus parki riigikogu liige Jaak Valge, kes haaras stardipüstoli ja lasi kolm pauku õhku. „Mina olin puu otsas, kui pauk käis. Teise paugu ajaks olin juba õhus ja kolmanda ajaks olin end täis lasknud. Kole lugu,“ kirjeldas Must oma ehmatust. „Nii ei saa, et tuled siia keset päeva ja kukud tulistama.“

Vares Kraak Must on aastaid Falgi pargis elanud ja elu näinud. „Te ju muidugi teate, siinsamas kõrval on Wismari haigla. Eks olen aastate jooksul igast hullukesi näinud,“ ütleb ta vandeseltslikult. „Aga mitte keegi pole varem niimoodi ehmatanud. See on aastate jooksul olnud kõige sõgedam asi, mida ma siin kogenud olen.“

Vares oli Valge pilti nähes ärritunud. „Ma ei unusta kunagi nägu ära. Kindlasti oli tema.“ Must proovis Valgest kohe ka kohale saabunud politseid ka teavitada, nad kahjuks ei mõistnud teda.

„Teate, me varesed räägime lastele-sugulastele ka, kui kellelgi veider lõust on. Me ikka teame küll, kes siin käib ja kui tihti. Eks sinu näo jätan ka meelde,“ ütleb Must ähvardavalt.

