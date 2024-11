Helsingi Oodi saab hakkama autoparklata, Tartu Siuru planeerib suurt maa-alust parklat

„Isegi töötajatel ega partneritel ei ole Oodi juures parkimiskohti,“ ütleb Eesti Ekspressile Oodi direktor Anna-Maria Soininvaara . „Oodi asub kesklinnas ja Helsingis on hea ühistransport. Meil on Oodi ees ka hulk jalgrattakohti.“

Samuti on Oodis võimalus parkida lapsevankreid. Lähim autoparkla on tasuline eraparkla.

Siuru planeeritud parkimiskohtade arv on kõrgem kui näiteks maailmakuulsas Berliini Filharmoonias. Berliini Filharmoonias on 2410 publikukohta, parkimiskohti on hoone all 168.