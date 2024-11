Auhinnarahade võrdluses pole Lajalil Monfilsi vastu võimalustki

Kui vaatame otsa kahe mehe auhinnarahadele, siis on selge, et koduväljaku toetusest hoolimata on favoriidiks 38aastane prantslane.

Parimal juhul maailma kuuendaks reketiks olnud Monfilsi rahasaak aastate jooksul on olnud muljetavaldav. 2004. aastal ATP-tasemel debüteerinud vanameister on karjääri jooksul pistnud taskusse enam kui 23 miljonit USA dollarit (umbes 21,7 miljonit eurot).

Kõige tulusam oli tema jaoks 2016. aasta, kui ta teenis napilt alla kolme miljoni dollari. Kusjuures samal aastal õnnestus tal jõuda ka karjääri kõrgeimale kohale, kui ta tõusis maailma edetabelis lausa 6. kohale.

Oma karjääri alles üles ehitaval 21aastase Lajali auhinnaraha numbrid on kõvasti tagasihoidlikumad. Seni on tal õnnestunud taskusse panna 255 787 dollarit.

Küll aga läheb seis võrdsemaks, kui me vaatame otsa sel hooajal teenitud auhinnarahale. Monfils on tänavu teeninud natuke enam kui 1,3 miljonit dollarit, Lajali aastane teenistus on napilt alla 150 000 dollari. Lajalile on see tema karjääri seni tulusaim aasta.

Samas ongi täiesti loogiline, et enam kui 20 aastat profitennisistina tegutsenud Monfils on teeninud Lajalist kümneid kordi rohkem auhinnaraha. Aga Lajalil on veel pikk karjäär ees, et seda vahet vähendada.

Kaks tennisisti pole seni omavahel kohtunud, kuid Lajal on Monfilsile juba suutnud muljet avaldada.

„Praegusel on ta väga noor tennisist. Ta mängib väga head tennist ja on täpselt sellist tüüpi isiksus, kellele meeldib suure publiku ees mängida ning rahvast endaga kaasa tõmmata. Minu jaoks on tegu megalaheda ja talendika noormehega,“ polnud Monfils kitsi kolleegi tunnustamisega Delfi Spordile antud intervjuus.