Peeter Raudsepp: Argus on kõige suurem patt

PEETER RAUDSEPP: „Kellegi vingujaks, pessimistiks või negatiivsuse levitajaks nimetamine on viis seda inimest sildistada, et teda ei võetaks tõsiselt. See on omamoodi manipuleerimine, et inimene hakkaks mõtlema – järsku olengi vinguja, pahatahtlik negativismi levitaja.“

FOTO: Rauno Volmar | Delfi Meedia