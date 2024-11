Nooruk versus vanameister. Mõlemad teenisid kümneid miljoneid ja sadade eestlaste pilke

NOORUK VS. VANAMEISTER: Kui Tysoni nimi on tuntud ka neile, kes poksiga sina peal pole, siis Pauli nimi on võõram. Õigupoolest on küsitav, kuivõrd teda üldse saab „päris“ poksijaks pidada. Küll aga ärimeheks ja suunamudijaks.

FOTO: Hele-Mai Kulleste | Delfi Meedia