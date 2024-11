Kärped: 13 saatkonda ähvardab sulgemine

Eestil on praegu välisriikides 38 saatkonda, seega tuleks 2028. aastaks panna kinni neist rohkem kui kolmandik.

Tsahkna avalikustas saatkondade sulgemise võimaluse oktoobri algul riigikogu väliskomisjonis. Minister ütles, et praegu on välisministeerium kärpinud ilma võimekusi maha võtmata, aga saatkondi sulgemata pole see varsti enam võimalik.