SÕJAPÄEVIK (1003. päev) | Mis on Põhja-Korea sõdurite hind? Vähemalt nafta ja õhutõrjeraketid

Aga siiani on olnud vähe konkreetsust teemal, mida saab Põhja-Korea oma sõdurite Venemaale saatmise eest Kremlilt vastu. Mittemateriaalselt on selge, et päris sõja kogemus ohvitseridele ja lahingukogemus sõduritele on oluline võit, eriti kuna Põhja-Korea on riik, mis kogu aeg ähvardab läänt ja oma naabrit sõjaga, aga pole üheski lahingus osalenud pärast Korea sõdade lõppu.