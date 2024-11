Indrek Kannik: jutud Ukraina armee peatsest kokkuvarisemisest on tõest sama kaugel kui oletus Kiievi kiirest vallutamisest

Täiemahuline sõda Ukrainas on kestnud 1000 päeva. Enne selle algust ei suutnud vist keegi analüütikutest ja Lääne poliitikutest prognoosida, et Ukraina nii kaua vastu peab. Seejuures peab vastu üsna hästi. Kui jätta välja sõja esimesed kaks nädalat, kus Venemaa saavutas läbimurde lõunarindel ja okupeeris arvestatava osa Hersoni, Zaporižžja ja Donetski oblastitest, on edasise 2,5 aasta jooksul Ukraina vabastanud märksa suurema territooriumi kui Venemaa oma kontrolli alla on saanud.