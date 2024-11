Kliimakohtumiste süsteem on iseenesest suur saavutus – ikkagi 200 riiki laua taga, kes justkui päriselt ka kliimamuutuste ohjeldamise nimel pingutavad. See ei ole väike asi. Aga juba mitmendat aastat toimub konverents naftariigis. Kõneluste kajastustest kostab, et see tähendab selgelt fossiilkütuste lobi aina suuremat mõju.