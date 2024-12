KRANAAT | Riigieelarve kontrolli erikomisjon palub Isamaast lavastuse teha

Nädala Ligi Meie ostujõud viinapudelites ja õllekastides on väga kiiresti kasvanud ja igal juhul mina olen kõrgema alkoholiaktsiisi pooldaja.

Valitsuse pressikonverents, 28. november

false

Nädala anekdoot Mis juhtus selle tüübiga, kes advendikalendri varastas? Ta sai 24 päeva.

Komisjoni liikmed kogunesid esmaspäevasele koosolekule tusaselt. Keegi ei mõistnud, kuidas teema riigieelarve või selle kontrolliga seotud on.

„Kolleegid, mõistagi on Isamaa lavastus seotud riigieelarvega ja on ka oluline küsimus. Lavastuse piletimüügi käibemaks täidaks riigikassat. Seni, kuni pole lavastust, jääb lausa paarsada kuni mõni tuhat eurot makse kogumata!“ selgitab Reinsalu. „Selge! Ehk siis sama seotud riigieelarvega kui see kord, kui Estonia hukku arutasime,“ mühatas Marek Reinaas irooniliselt.

Reinsalu juhatas teema sisse. Ta olevat nördinud, et esmalt tehti Savisaarest muusikal, nüüd Reformierakonnast lausa missa. Anti Allas juhtis tähelepanu, et ka sotsidest pole lavastust tehtud, pole ju hullu ja poliitikat saab ka ilma teha.

Evelin Poolamets hõikas vahele, et Kert Kingo kuulis just „Kabaree. Põrgu“ etendusest, kus ainult häälitseti ja joosti paljalt ringi. „See on ju kindlasti sotside põhjal kirjutatud!“ ütles Poolamets. Allas põtkis vastu, et sotsidel on tublisid maamehi ikka ka, kes on ainult ja eranditult saunas paljad.

„Sotsidel pole kunagi olnud Juhti. Lauri Läänemetsast võiks võib-olla ühe laulukese teha, aga lavastama ju ei kutsu,“ mõtiskles Reinsalu. „Erinevalt meist, meie ajalooga erakonnas – Mart Laar, Juku-Kalle Raid, Maire Aunaste – on eepilisi karaktereid jalaga segada!“ jätkas Isamaa esimees. „Ja loomulikult meie tublid ministrid ja erakonnajuhid. Kõik vajaks ülistamist! Eriti vajavad äramainimist need, kes reitingu mudast välja tõid, ja ma olen isegi väikese käsikirja kirjutanud.“

Mart Võrklaev on eriti tasa. Marek Reinaas itsitab: „Noh, mis tunne on? Sind selles Reformierakonna etenduses isegi ei mainitud.“ Võrklaev vaatab ebalevalt maha ja vastab: „Ega tegelikult see filmimaailm ongi põnevam, sain Škoda reklaamis olla.“