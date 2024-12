SÕJAPÄEVIK (1012. päev) | Leht: vähemalt 100 000 Ukraina sõdurit on eesliinilt jooksu pannud

VUHLEDAR: See Venemaale langenud linn on elamiskõlbmatu. Üks ohvitser ütles AP-le, et sõdurite väejooks oli üks peamisi põhjuseid, miks Ukraina selle linna kaotas. Teise ohvitseri sõnul pole mõtet saata mehi purustatud linna eest surema.

FOTO: OLEG PETRASYUK | EPA