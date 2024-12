Mart Võrklaev: kõigile pangamaksu ihalejatele – meil juba on pangamaks ja järgmisel aastal see tõuseb

Pangandus on meil ainus ettevõtlussektor, kus kehtib n-ö klassikaline tulumaks ehk erinevalt teistest Eestis tegutsevatest ettevõtetest peavad pangad oma kasumilt tulumaksu maksma, sõltumata sellest, kas nad maksavad dividendi või mitte. Kuni 2024. aasta lõpuni on pankade avansilise tulumaksu suuruseks 14% ning alates 2025. aastast on see 18%. Lisaks tuleb sarnaselt kõigile teistele ettevõtetele tasuda dividendide maksmisel tulumaks, mis alates 2025. aastast on 22%.