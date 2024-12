Analüüs on kindlaks teinud 314 juhtumit, mil Luhanski ja Donetski oblastist on Ukraina lapsi Venemaale viidud. Selleks on kasutatud muu hulgas ka militaarlennukeid ning lennukeid, mis otse Putini käsutada. Korraldustega on seotud veel Kremli lasteõiguste volinik Maria Lvova-Belova ning teisi Kremli administratsiooni liikmeid.