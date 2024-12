SÕJAPÄEVIK (1017. päev) | Sahinad: Zelenskõi ja Trump kohtuvad nädalavahetusel Pariisis

Sel sügisel on Venemaa kaotanud 53 sõdurit ruutkilomeetri kohta, arvutab rahvusvaheline sõjauuringute instituut. Tehe on lihtne: septembri, oktoobri ja novembri jooksul on Vene väed kokku okupeerinud 2356 ruutkilomeetrit Ukraina alasid (sh novembris u 840 ruutkilomeetrit). Samal ajal on nad lahingutes kaotanud (hukkunud ja raskelt vigastatud) umbes 125 800 sõdurit.