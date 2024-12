Reedel otsustas riigi ülemkohus, et presidendivalimiste esimese vooru tulemused tühistatakse. Valimised peetakse otsast peale uuesti.

Sellele eelnes luureraport, mida tutvustas pressikonverentsil praegune president Klaus Iohannis. Laias pildis ütles see, et esimese vooru võitja Calin Georgescu kasutas usinalt Venemaalt pärit raha, mida ta kuskil oma valimiskuludeks ei deklareerinud.

Sellega tehti kampaaniat peamiselt TikTokis, aga ka teistes sotsiaalmeediakanalites. Sealjuures TikTokis oli promo nii edukas, et Georgescu oli valimispäevaks üle maailma TikToki populaarsuselt kaheksas teema. Säärase saavutuse vastu pole midagi panna ka Kamala Harrisel ega Donald Trumpil.

Kui varem oli ülemkohus otsustanud, et valimistulemuste tühistamiseks puudub igasugune seaduslik alus, siis luuredokumentide avaldamise järel koguneti kibekiirelt uuesti ning otsustati, et kogu valimisprotsessiga peab alustama otsast peale.

Ta ise väitis, et tegemist on pikalt planeeritud reisiga Doha ärikonverentsile, kuid Rumeenia ajakirjanikud pildistasid Sosoacat lennujaamas lennupiletit ostmas, mis viitab, et pikast planeerimisest polnud seal haisugi.