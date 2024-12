SÕJAPÄEVIK (1022. päev) | Ukraina ei hakka sõda võitma, aga läänes kisuvad mõtted juba rahuleppejärgsesse aega

MÕTETES RAHU: Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni mõtted on juba ajas, kui Ukrainas on sõda ühel või teisel viisil lõppenud. Siis tuleks tema arvates Euroopal ühiselt tagada, et Kreml enam teist korda ei üritaks.

