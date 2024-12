Intrigeeriv kaitsetaktika ei päästnud rahvusvahelist narkoäri tipptegijat türmist

Juba esimestest Eestis tehtud intervjuudest alates väitis Birins, et tema roll rahvusvahelises narkoäris oli teistsugune, kui prokuratuur talle süüks paneb. Keskkriminaalpolitsei uurija kohtu ees antud tunnistuste järgi identifitseeris Birins end narkoraha liigutajana. Samuti tunnistanud lätlane, et talle on teada isikud, kes tegelikult narkoäri taga on.