KRANAAT | Jõuluvana esindaja Eestile: teil läheb kõik põhja

Nädala anekdoot Kui mitut raamatupidajat läheb tarvis, et lambipirni vahetada? Sõltub sellest, kui mitut oli tarvis eelmine aasta.

Jõuluvana meeskonna Balti-Poola regiooni kommunikatsiooni- ja kestlikkusjuht Jacek Krakow on oma ala proff. Kohtumise käigus vuristab ta ette kõik Jõuluvana tiimile kriitilised kohad, lai naeratus suul.

Üks osa Jõuluvana ettevõtmiste kestlikkusprogrammist on keskkonnasõbralike transpordiviiside otsimine, kaardistamine ning võimalusel kasutusele võtmine. „Balti-Poola regioon on meie jaoks tööpraktikas üks haldusala, seetõttu ootasime pikisilmi Rail Balticat,“ nendib Krakow.

„Kahjuks sai suurejoonelisest panbalti raudteest pelgalt sõiduplaanide ühtlustamine Tallinnast Vilniuseni. Kui meie niimoodi tööd teeks, ei saaks lapsed jõuluks mitte kingitusi, vaid veebipoodide lingid,“ põrutab Krakow.

Krakow filosofeerib, et kui öeldakse, et kõik teed viivad Rooma, siis Eestis peaks ütlema, et kõik läheb põhja. „Teil pole enam isegi Nordicat, mis suvaliste Soome ja Norra linnade vahel lendas. Kasutasime neid liine Jõuluvana tiimiga päris tihti. Aga siis läks see äri ka põhja…“ itsitab Krakow. „Aga ka meie vaatame üle lennureisimise ja otsime maismaaühendusi.“

Krakowi sõnul tasub Eestit kiita Tallinna-Tartu maantee visa neljarajaliseks ehitamise eest. „Kahju, et pärast Mäod jätkub arhailine kaherajaline külatee, millel tavaline põdergi ära eksib, rääkimata veel jõuluvana abilistest.“

Krakow selgitab, et kestlikkuse valdkond on loomulikult laiem kui pelgalt transport ning administratsioon on paika pannud sisemised kestlikkuse eesmärgid, mida kogu kontor järgib.

Kingitusi pakitakse ökopaberisse ning plastist mänguasjade süsiniku jalajälg neutraliseeritakse ehk offset’itakse tänu startup’ile, mis istutab Lapimaale igihaljaid nulgusid. „Süüdistused offset’imise rohepesu maigust tahan ka kohe kummutada. Tulemus on ju üks suur ja ümmargune null – täpselt see, mida offset’imine taotleb!“ ütleb Krakow liiga rõõmsa naeratusega.