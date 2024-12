SÕJAPÄEVIK (1025. päev) | 808 miljardit dollarit. Ukraina kaotus läheks Ühendriikidele meeletult kulukaks

Presidential Office of Ukraine

Presidential Office of Ukraine

FOTO: Presidential Office of Ukraine | Scanpix

20. jaanuaril ametisse vannutatav Ameerika Ühendriikide järgmine president Donald Trump on korduvalt lubanud Ukrainas toimuva sõja ametiaja esimese 24 tunni jooksul lõpetada. NBC allikate väitel peab Trumpi riikliku julgeoleku meeskond Valge Maja ja Ukraina juhtidega arutelusid, kuidas selleni jõuda. Ka Trumpi kabineti ja nõunike seas on Ukraina küsimusele väga erinevaid vaateid - nii toetavaid kui vaenulikke - ning mingist konkreetsete sammudega rahuplaanist veel rääkida ei saa. Trumpi endagi sõnumid on segased. Kord ärgitab ta Venemaad rahu tegema, siis räägib Ukraina poolsest eskalatsioonist ja sellest, kuidas president Zelenskõi küsitud abipaketid lihtsat ameeriklast kurnavad.