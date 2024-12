SÕJAPÄEVIK (1026. päev) | Putinist on valminud karm mängufilm, venelased aga näevad hoopis juhi mammutpikka otseliini

Sel teosel on vähe sarnast Moskva ametliku kroonikafilmiga, aga see pole ka 2022. aasta Austraalia dokkar „Putini tee sõjani“, mida on näidatud Eesti televisioonis. Tegu on hoopis Poola režissööri Patryk Vega (47) linateosega „Putin“, mis treileri järgi otsustades käsitleb Vladimir Putini tõusu tundmatusest suure Vene impeeriumi jagamatuks valitsejaks. Seda parajalt dramaatilise, kuid samas absurdile läheneva seiklusloo kujul.