INTERVJUU | Andres Tarand kliimaskeptikutest: viimane oli üks EKRE poiss. Ta ei teadnud mitte midagi, aga rääkis pool tundi

Hiljuti tegi president Kersti Kaljulaid Eesti teadlastele karme etteheiteid. „Eesti teaduskogukond on teinud kurikuulsalt halba tööd meie poliitikute aitamisel kliimamuutuste sõnumi edastamisel meie kodanikele,“ ütles Kaljulaid. Ometi on Eesti tuntuim kliimajaloo uurija, endine peaminister ja keskkonnaminister Andres Tarand häirekella löönud juba aastakümneid. Ta on kliimamuutusi lihtsas keeles selgitanud nii poliitikutele riigikogus kui ka ajalehtedes, teles ja raadios. Kui see sõnum on mõnest märkamatult mööda läinud, pole see enam tema süü.