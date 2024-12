Eesti saab esimese katoliku pühaku: peapiiskop Eduard Profittlich kuulutatakse õndsaks

See on ajalooline sündmus kogu Eestile ja Eesti rahvale. Peapiiskop Eduard Profittlich, paavsti ettepanekut järgides, endale ja Jumalale kindlaks jäädes, ta otsustas jagada nii paljude eestlaste ühist saatust. Ta jäi Eestisse selle rahva ja kiriku juurde, mida ta nii väga armastas, kuigi tal oli võimalus lahkuda sünnimaale Saksamaale, aga ta jäi lõpuni truuks oma kutsumusele ja Jumalale. See tõi talle aga märtrisurma Kirovi vanglas Nõukogude Venemaal.

Rooma-Katoliku Kirik on seda päeva pikalt oodanud, sest on õndsakskuulutamise taotlusega tegelenud juba üle 21 aasta. See on esimene õndsakskuulutamine Eesti katoliku kiriku ajaloos ning ka kogu Põhjamaades üks esimesi pärast 16. sajandit. Seega võib öelda, et paavsti otsus on märgilise tähendusega kogu Eestile.

Tallinna Piiskopkond alustab ettevalmistusi kirikulikuks suursündmuseks 2025. aastaks ja loodetavasti toimub õndsakskuulutamise missa tuleva aasta kevadel. Piiskopkond annab piduliku sündmuse toimumise ajast ja kohast teada esimesel võimalusel.

On märkimisväärne, et õndsakskuulutamine toimub ühtlasi kogu katoliikliku maailmas juubeliaastal 2025, mille traditsioon ulatub aastasse 1300, kui paavst Bonifatius VIII kutsus esimest juubelit tähistama kogu kirikuga usklikkonda. Seega leiab see ajalooline kiriklik sündmus märkimisväärset tähelepanu kogu maailmas ja Eestimaa katoliiklased püüavad seda väärikalt ja nähtavalt korraldada.

Eduard Profittlich sündis Saksamaal Birresdorfis. Õppinud Valkenburgis filosoofiat ja teoloogiat, siirdus ta 1922. aastal Poolasse, kus õppis doktoritasemel filosoofiat ja teoloogiat. Seejärel töötas ta kogudusepreestrina Poolas ja Saksamaal.

1930. aastal saadetakse teenima ja katoliku kirikut üles ehitama Eestisse. Temast saab apostellik administraator (1931) ja hiljem nimetab paavst Pius XII ta peapiiskopiks (1936).