KRANAAT | Erakondade uusaastasoovid Eesti rahvale – automaksust väikeste EKREdeni!

Reformierakonna juht Kristen Michal soovib Eesti inimestele, et automaksu kalkulaator oleks neile helde ning et käibemaksutõus tuleks märkamatult. „Eestlane oskab kannatada. Meie ülesanne on majandus korda teha. Selleks peab ainult natuke veel kannatama. Ja siis võib-olla natuke veel. Kindlalt kasv. Või kindel kasvuks. Kindlus kasvuks! Jah. Olgu teil kindlust kasvuks!“

Eesti 200 juht Margus Tsahkna, tähendab, Lauri Hussar, tähendab, vabandust, Kristina Kallas palub inimestelt veel veidi aega ja kindlat meelt, kuni selgitatakse välja Eesti 200 päris maailmavaade. Ning palub rahvalt ka jätkuvat toetust, kuni see on selginemisel.

