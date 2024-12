Riigikohus ei võtnud menetlusse tuntud juristi Robert Sarve kaebust, milles ta väitis, et langes Valga valla asevallavanemana töötava Kaupo Kutsari laimu ohvriks. Nimelt jagas Kutsar sotsiaalmeedias juurabüroo ÕIGUSNÕU pressiteadet, et kõikidele inimestele ei istu Robert Sarve tegevus internetis solvatud inimeste esindamisel. ÕIGUSNÕU jurist Õnneli Matt-Tohter mainis teates, et paljude meelest esinevad Sarve büroo nõudekirjades „kõik väljapressimisele viitavad asjaolud“.