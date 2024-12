SÕJAPÄEVIK (1030. päev) | Ukraina julgeolekuteenistusest on saanud Venemaale oluliste isikute likvideerija

Täna toimus iga-aastane Venemaa presidendi otseliin, kus inimesed said Vladimir Putinilt küsimusi küsida. Räägitut on päeva jooksul ammendavalt kajastatud. Kui lühidalt kokku võtta, siis suurem energia läks venelaste rahustamisele majanduse allakäigu küsimuses. Putin kinnitas, et Venemaa majandusseis on stabiilne, kuigi suur inflatsioon tekitab muret. Kaupade hinnad ei tõusvat mitte lääne sanktsioonide, vaid kasvavate palkade ja sellest tuleneva suurenenud nõudluse pärast, millele tootmine järele ei jõudvat.