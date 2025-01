KRANAAT | Konservatiivide tüli võib viia kvanttasandil läbimurdeni

false

Nädala anekdoot Sõbrad lobisevad kohvikus. Üks ütleb: „Jõusaalid on praegu ülerahvastatud, aga ma olen lubanud, et ma käin.“ Teine vastab: „Tee nii nagu mina. Ma tavaliselt väldin aasta esimesed kolm nädalat jõusaali... Mis tegelikult ei erine aasta ülejäänud 49st nädalast üldse.“

Politoloog Sõnis Taarts on konservatiivsuse tuumikut otsinud aastaid. „Ühest küljest erutab mind mõte, et peatselt võime lõpuks teada saada, mis siis on tegelikult puhas konservatismi algosake. Teisest küljest on tegu ikkagi väga tõsise ja hirmuäratava poliitkatsega.“

„Hüpotees on, et kui konservatiivsed poliitikud teevad muudkui väiksemaid ja väiksemaid konservatiivseid liikumisi, siis jõuame me lõpuks konservatiivsuse tuumani kvanttasandil,“ selgitab politoloog.

Taartsi sõnul pole sellist julgustükki kusagil varem proovitud. „Alustati tagasihoidlikult, EKREst võeti üks E ära, sündis ERK. Meie info kohaselt võttis osa salaja ERKist lahkujad ära teise E. Ning kui need tüübid paratamatult omakorda tülli läksid, oli lõpuks alles ainult R, mida siis ka nülgima hakati.“

Praeguseks on konservatiivse solvumise tempo eksponentsiaalselt kasvanud ning erinevate pooldumiste ja lahkuminekute tagajärjel on löödud endisse üha pisemaid konservatiivseid kiile.

Taartsi sõnul pesitseb hetkel teadaolevalt kõige väiksem konservatiivne erakonnarakuke Henn Põlluaasa vuntsi sees niimoodi, et tema seda ise ei teagi. Partisandid olevat laagri püsti pannud ning ei suuda ära otsustada, kas Tõnis Mägi „Koitu“ on kohane laulda või mitte.

„Siin tulebki mulle kui politoloogile kananahk ihule. Me ei saa enam palju väiksemaks minna. Meil polnud selliseks enneolematult pisikeseks konservatiivsuse vaatlustööks isegi mõõtevahendeid. Laenasime selleks ERJK luupi. Neile meeldib juuksekarva lõhki ajada,“ selgitas Taarts.

„Kui lahkuminemine sellises tempos jätkub, saame kevadeks teada, mis on tõeline konservatiivsus ning kus Henn Põlluaasa kehaosas see tema teadmata pesitseb. On see väike rakuke naba sees, kübeke kõrva taga või süljepritsmes Henn Põlluaasa keele peal?“

Saartsi sõnul võivad uued konservatiivsed rakukesed minna nii väikseks, et jõuavad kvanttasandini, mis on politoloogide jaoks täiesti avastamata maa.