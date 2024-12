HEIDIT KAIO MAAILM | „Ärkasin öösel kell kaks üles ja ketrasin hommikuni välja.“ Õnnelikkusest ja peas jauravast sisekõnest

Küllap paljudel on kogemus, kuidas ootamatu elusündmus, nagu lahkuminek või koondamine, samuti valmistumine eesseisvaks sündmuseks ja isegi üsna süütu elu olukord võib meid panna nii unes kui ilmsi mõtteid mäletsema (rumination inglise keeles). Päeval on nendega lihtsam hakkama saada, öösel keerulisem. Kuidas nullida mõtteid, mis triivivad su juurde, kuigi enda meelest on ammu läbi seeditud ja ka rahu tehtud?