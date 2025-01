PUHAS POISS! Kohus leidis, et lõpptulemus distsiplinaarmenetlusel, mis väidetava süüaluse Tõnu Tammeri (pildil) hinnangul pandi püsti temast vabanemiseks, oli õigusvastane.

„Sageli kuuleb, et iga asutuse kõige kallim vara on pädevad ja südamega tööd tegevad inimesed. Minu asja lahend näitab, et sõnad ja teod ei lähe alati kokku,“ sõnab talle määratud distsiplinaarkaristuse tühistamise järel endine Eesti kübervalve juht Tõnu Tammer.