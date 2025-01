SÕJAPÄEVIK (1046. päev) | Armastuses ja sõjas on kõik lubatud: 40 protsenti venelastest pooldab tuumasõja alustamist

TAPAVAD LAPSI: Venelased ründasid täna juhitava pommiga Sumõ oblastis asuvat viiekorruselist kortermaja. Juhitava pommiga tsiviilelanike tabamine on rahvusvahelise sõjaõiguse järgi keelatud. Kaks kaheaastast last said rünnakus viga.

FOTO: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE | via REUTERS