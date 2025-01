SÕJAPÄEVIK (1048. päev) | SBU: hoidsime Kiievis ära suure terrorirünnaku Ukraina väeüksuse vastu

Reutersi allika väitel plaanib USA käiku lasta täiendava sanktsioonipaketi, et anda jõuline hoop Ukraina vastu agressioonisõda pidava riigi naftatuludele. Allika väitel on tegu väga ulatuslike sanktsioonidega, mille sihtmärgiks on kaks Vene naftafirmat, üle 100 tankeri, naftakauplejad, Vene kindlustusettevõtted ja teised naftakaubandusega seotud osapooled. Sanktsioonidega saavad pihta tankerid, mille veetavat naftat müüakse kõrgema hinnaga kui lääne kehtestatud 60 dollarit barreli kohta.