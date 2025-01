Vähi „juurpõhjuse tuvastaja“ Maris Pulla: klient ütles, et mu tasu on pool tema palgast. Aga tema väike palk pole minu asi!

Ka Maris Pulla (39) on üks neist. Oma raamatus „Vähidiagnoos kui elupäästja“ kirjeldab ta, kuidas haigestus 34aastasena vähki vaatamata sellele, et oli käinud igal aastal vastava eriarsti kontrollis. „Kuskil peab mingi konks olema!“

„Terviseamet hoiatab, et tegemist on hapras seisus haigete ja raske haiguse saanud laste vanemate hirmutamisega, millel puudub igasugune teaduslik taust või sisu. Pulla eesmärk on eelkõige leida kliente ehk tal on äriline huvi, pakkudes „juurpõhjuste tuvastamise erasessiooni“, mille hind on 400–500 eurot.“