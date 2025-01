Eesti riigi bränd maksab 47 miljardit eurot

SEE ONGI EESTI BRÄND: EISi veebiküljelt saab Eesti brändi näidetena alla laadida hulga fotosid, see siin kujutab biomassi töötlemise tehast.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) väitel on Eesti riigi brändi (Estonia) väärtuseks 47 miljardit eurot. See on odavam kui autofirma Tesla oma, mille väärtuseks olla 54 miljardit eurot, kuid märgatavalt kallim kui teise autotootja Audi oma (31 miljardit eurot).