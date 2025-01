See olukord selgub Lätis ilmuvas vene emigrantide väljaandes Meduza.io äsja avaldatud ülevaatest, kus reaalsema pildi saamiseks on kõneldud Vene presidendi administratsiooni, valitsuse, riigiduuma ja teiste struktuuridega seotud allikatega – kes ise seal töötavad või on kursis võimukoridorides valdavate meeleoludega.