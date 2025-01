Elon Musk võib noolida TikTok’i

VARA JAHIL: Xi logo, taustal peremees Elon Musk, kelle vara hindab Forbes 416 miljardi dollari suuruseks. Tema tuntuimad ettevõtted on elektriautosid tootev Tesla ja kosmosetehnoloogiaga tegelev SpaceX.

Tavaliselt väga hästi informeeritud ja Ränioru siseinfoga kursis olev väljaanne The Information spekuleerib, et USA suurärimees Elon Musk käitub peagi ametisse astuvale presidendile Donald Trumpile meelepäraselt seetõttu, et ta loodab osta lühivideote äpi TikTok.