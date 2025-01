Eesti Ekspress vabandab ebaõigete andmete avaldamise eest.

Artiklit illustreeris muu hulgas foto lendlehest, mida Soho Fond levitas 30.4.2024 Tallinnas Viru tänaval restoranis Tai Boh. Lendlehe kujundus ja tekst ületasid hea maitse piiri. Praeguseks on see veebiversioonist kõrvaldatud. Ekspress vabandab selle avaldamise eest ega avalda seda edaspidi.

1) Jaak Morna on Soho Fondile 2019. aastal lubanud võõrandada Vatican OÜ osa. See väide on vale.