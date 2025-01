KRANAAT | Tragi Eesti mees valmistas Riigikogu liikmetest 101 vahakuju

false

Nädala anekdoot Eestlane otsustas Facebookis välja selgitada, kui paljud on päriselt lollid, ja jagas oma avastusi otseülekandes. „Sotsiaalmeedia postitusi lugedes selgitasin välja, et koguni üheksa kümnest eestlasest on lollid. Mina õnneks olen ülejäänud 1% sees.“

Heiko on vahast asjade tegemise meister. Aastaid on ta hobi korras vahetanud poodides päris juur- ja puuvilju välja vahast koopiate vastu. „Kahjuks talvekuudel keegi seda ei märka, sest mõnikord on minu tomat maitsvam kui see, mis tegelikult enne müügil oli,“ selgitas Heiko.

Idee riigikogulastest kujud teha tuli Heikol pärast laste portreede nägemist. „Tahtsin ka oma panuse anda. Poliitikud võtsid hea meelega mu kujud vastu ja panid samal päeval Riigikogu saali näitusele,“ rääkis Heiko õhinal.

Riigikogu esimees Lauri Hussar oli algul plaani poolt, kuid pärast viimast infotundi pole ta selles nii kindel. Tal oli tuline kahtlus, et midagi on valesti, kui EKRE fraktsioon terve infotunni üpriski tasa mööda saatis. „Ainult Helle-Moonika Helme püüdis lauluviisi üles võtta ja keegi ei tulnud kaasa, see tundus kahtlane,“ ütles Hussar.

„Arvasin, et räägin saadikutega, kuid tavapärasest rahulikuma istungi lõpuks läksin puhvetisse, kus selgus, et enamik kolleege oli juba paar tundi lõunal olnud. Saal oli täis nende vahast asendusliikmeid,“ oli Hussar kolleegides pettunud.

Pettunud oli ka Ester Karuse. Nimelt selgitas Hanah Lahe talle, et ka Eestimaa kliimas läheb nii kuumaks, et vanas ilma konditsioneerita majas sulavad kujud suve jooksul ära. Ester oli aga sügisesse järgmise Bali reisi planeerinud ja lootis, et vahakuju tõttu tema puudumist seekord ei märgata.

Heikole pakkus aga nalja, et elusuuruses kujud nii mõjusad on. „Peaminister Kristen Michal ütles, et loll on raske olla, ise teadmatagi, et pool saalist oli tolleks ajaks juba vahakujude vastu vahetatud,“ itsitas Heiko.

Kodanikuaktivistide sõnul pärsib vahakujude näitus Riigikogus päris tööd ja demokraatiat. „Niimoodi ei saa rahvaesindajad ju seadusi luua, kui pooled neist on tegelikult vahakujud,“ selgitas liikumise „Aitab vahalikust poliitikast“ juhtfiguur Milver Seikar.