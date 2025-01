Loe Sveta Grigorjeva kliitori-keelesäutsu, mida Vikerraadio eetrisse ei lubanud

„Koostöös Eesti Keel Instituudi inimestega on Vikerraadio aastaid toimetanud „Keelesäutsu“ rubriiki, et näitlikustada, kui huvitav ja mitmekesine on meie keel. Seni on käsitletud eesti keele sõnade etümoloogia, päritolu ja ka ortograafia probleemmaastiku, et aidata inimestel mõista meie keele ilu ja valu. Antud juhtumil kaugenes autor „Keelesäutsu“ sättest ja mõttest. Alustades küll sõna „kliitor“ päritolust ja selle mõiste ajaloost, keskendus tekst sissejuhatusele järgnevalt suuremas mahus manifestatsioonile, mille võtavad kokku laused „Kliitor on anarhist, sest ta teeb oma asja, ei allu kellegi kontrollile ega taha, et keegi teine tema üle otsustaks. Ta on vabaduse ja naudingu sümbol. Nii et hõõrugem end aga vabaks!“ Sedasi ei vasta edastatud tekst ei toimetuse poolsele ootusele „Keelesäutsule“ ega sobitu ka Vikerhommiku programmi osiseks,“ seisis Lutsu kirjalikult saadetud kommentaaris, mille ta palus avaldada täismahus.