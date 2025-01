EKSPRESSI ARHIIVIST | Tooma ja Matsi-Mihkli rahva poeg ehk Arnold Rüütli esivanemate lugu

(Ka Reediku isa ja vanaisa on Fred Pussi tehtud sugupuus olemas, aga eluaastaid nende puhul veel teada ei ole.)

Reedikul oli vähemalt kuus last, nende hulgas pojad Mats ja Ado. Need poisid ongi esimesed, kelle perekonnanimeks on kirjutatud Rüütel.