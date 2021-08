EESTI MAFFIA ALGUSAASTAD: Kuidas vahvlimüüjaid ähvardavatest dressides kantpeadest said Armani ülikonnas ärimehed

Taasavaldame 2003. aastal kirja pandud loo. Koondportree maffia ja äri abielust kirjeldab, kuidas vahvliküpsetajaid hirmutanud raskete rusikatega dressinimestest said Armani ülikonnas ja kopsaka aktsiaportfelliga suurärimehed. See on räpase raha jälg Eesti taasisseseisvumise loos.

---

Kuuldused Eestist kui N Liidu Eldoraadost levisid 1980ndate lõpus kulutulena, mille tagajärg oli jõukude loomise buum. Esimene lootustandev “turg”, mille grupid hõivasid, oli räkit ehk katusepakkumine.

Peagi lagunes Nõukogude Liit, mis tähendas, et maha hakati parseldama kõike, mis kommunismist langemise järel saadaval oli. Nii nagu tekkis seda, mida müüja, tekkis ka neid, kes tahtsin müüa. Gängide kokkupõrked muutusid tavaliseks. 1994. aastani kestnud metallibuumi käigus “langes” lugematu arv väiksemaid ja suuremaid kurjategijaid. Valati nii nende verd, kes metalliäriks raha võtnud, kui ka nende, kes teiste jahimaadele tungisid.

See oli aeg, mil paljudel nn ärimeestel oli püstol TT ühes ja dollaripakk teises käes.

Aga mitte kauaks.