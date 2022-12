EKSPRESSI ARHIIVIST | Savisaare nõuniku meenutused putši ajast: „Edgar kutsub välja. Siiani pole ta minutitki maganud“

21. august

Peamine uudis – eile oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu võtnud iseseisvusdeklaratsiooni. Eilsest päevast oleme me iseseisev riik.

Tõsi küll, teletorn on hõivatud, kogu vabariigis dislotseerub Nõukogude armee, Tallinna reidil ­seisab ankrus suur dessantlaev. Iseseisvus on tinglik ja kauaoodatud väärtus. Kuidas seda väärtust eristada faktidest?

Sõidame kohe Toompeale. Siin on piiramisseisukord. Kõik juurdepääsud Toompeale on ­barrikaaditud kiviplokkide ja tehnikaga. Telefoniautomaadist helistan koju naisele ja annan nõu halvima ­stsenaariumi puhuks – võtta lapsed ja sõita suvilasse.

12.10. Helistan Moskvasse. Sündmused arenevad hoogsalt: varahommikust peale hakkas osa sõjaväge Moskvast lahkuma. Tundub, et putš lämbus ja varsti ujuvad lagedale laibad.

13.30. Edgar kutsub välja. Siiani pole ta minutitki maganud. Ilme on väga väsinud. Ütleb, et kell 14.00 saab täis ultimaatumi tähtaeg neljale politseinikule, kes kaitsevad teletorni 22. korrusel sidekeskust. Ta ei anna korraldust see korrus vabastada. Küsib, mida nüüd teha.