Meenutame: LNG päästaks Eesti Kremli rahakoti täitmisest. Tänu Reformierakonnale pole meil aga LNG terminali!

Täna (8.03.22) teatas Ameerika Ühendriikide president Joe Biden, et riik keelab agressor Venemaa nafta, veeldatud maagaasi (LNG) ja kivisöe impordi USAsse. Suurbritannia kuulutas, et vabaneb Venemaa kütuseimpordist selle aasta lõpuks. Üha suuremat survet Vene gaasist ja naftast loobumiseks tunnetab Euroopa Liit, mis püüab sõltuvust Vene kütusest vähendada aasta lõpuks 2/3 võrra. Ka Eesti vajaks hädasti LNG terminali, et pääseda gaasihinnaga kägistamisest Kremli poolt. Meenutame: Euroopa Liit oli valmis terminali rahastama, kui Reformierakonna peaminister otsustas erakordset sikku mängida.