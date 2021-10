EKSPRESSI ARHIIVIST | Valitsuselt 171 000 eurot saav abordivastane: „Miks me loobuma peaksime? Pole mõtet!“

ERRi teatel allkirjastas siseministeerium viimaks lepingu, millega maksab abordivastaste organisatsioonile Elu Marss välja mullu katuserahana määratud 171 000 eurot. Ekspress kirjutas Elu Marsi asutajatest, emast ja tütre Liidia ­Hõbesalust ja Pille Vollist eelmise aasta detsembris.

Liidia Hõbesalu on nelja täiskasvanud lapse ema, sügavalt usklik. 2012. aastal rääkis ta veebikanalis Taevas7 saates „Jumala jooksutüdrukud“, et 27aastaselt hakkas ta käima Oleviste kirikus Effataa õhtutel, kus nõukaajal toimusid usulise ärkamise koosolekud. Ta jättis päevapealt maha suitsetamise, kuigi enne tõmbas paki päevas. Ta hakkas Jumala ülistuseks kirjutama laule ja esitas neid kitarri saatel. „Ma sain aru, et see on mu kutsumus, ülistada Jumalat,“ rääkis Hõbesalu, kes nimetabki end sestsaadik evangeeliumilauljaks.

Oma nelja last kasvatas Hõbesalu üksi, sest tema laste isa suri siis, kui noorim laps oli kolmeaastane. „Ja see oli minu teine abielu, üks abielu oli läinud mul puruks, mul on elus palju valu olnud.“