Eestlased paluvad ilmataati

Eestlased: Kallis Ilmataat, armas Ilmataat! Juba mitu nädalat on Eestis hirmus palavus. Me ootasime pikalt sooja ilma ja lubasime mitte viriseda, aga ausalt öeldes on juba hirmus palav. Päeval ei kannata üldse väljas käia, öösel ei saa korralikult magada, kas saaks seda sooja palun natuke maha keerata? Me pole Aafrikas, meil ei pea kogu aeg 29 kraadi sooja olema.

Ilmataat: Kogu talve nutsite sooja taga ja nüüd enam ei kõlba? No mis seal ikka, ma panen sisse tavalise suverežiimi, 15 kraadi sooja ja pidev vihm.