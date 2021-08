INTERVJUU | Jari-Matti Latvala: Arvan, et Toyotas jätkates oleks Tänak uuesti MM-i võitnud

Mina kuulsin Jari-Matti Latvala nime esimest korda 2003. aasta rallil Eesti Talv. Kas sa ise mäletad seda võistlust?



Mäletan väga-väga hästi! Olin alles 17aastane ja tulin esimest korda Eestisse. Mu autoks oli Toyota Corolla WRC ja see oli vist... Jah, see oli minu esimene ralli WRC-autoga. Oli väga-väga põnev. Katsed olid kiired, aga ka nauditavad. Talv oli tookord üsna ilus ja pidamine hea, ainult puhas jää, kus lund peal ei olnud. Need on suurepärased mälestused, ma tõesti nautisin seda võistlust. (Latvala ja Miikka Anttila võitsid kõik kiiruskatsed ja ka kogu ralli – T. V.)

Isegi 18 aastat hiljem on sul kõik meeles!

Jaa, mäletan kogu nädalavahetust. Poodiumitseremoonial oli päris palju publikut ja see oli üks esimesi kordi, kui ma sain vahuveini pritsida. Kõik oli väga cool.

Sa oled võitnud kõige rohkem autoralli MM-etappe ilma seejuures tiitlit võitmata. Millal said aru, et enam maailmameistriks tulla ei saa?

Kaks korda oli tiitel mul täiesti käeulatuses. 2014, kui ma ise rängalt eksisin, ja 2017, kui mul oli esimene Toyota aasta, aga meil oli liiga palju tehnilisi probleeme ja lõpuks läks kõik untsu. 2018. aastaks tuli Toyota meeskonda Ott Tänak, mul oli siis ikka veel unistus võidelda tiitli pärast. Hooaeg algas väga halvasti, kuid kiirus